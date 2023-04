Embrasse-Moi Idiot THEATRE BELLECOUR NICE Catégories d’Évènement: Alpes-Maritimes

Embrasse-Moi Idiot THEATRE BELLECOUR, 4 août 2023, NICE. Embrasse-Moi Idiot THEATRE BELLECOUR. Un spectacle à la date du 2023-08-04 à 21:00 (2023-08-04 au ). Tarif : 22.0 à 22.0 euros. série illimitée présente : Gratuit pour les moins de 8 an(s) Une amitié romantique, une histoire, votre histoire, une pure comédie anglaise… À la française ! Annabelle, belle femme, célibataire, bavarde, créatrice de coussins, un rien décalée… Rémi, bel homme, vétérinaire, allergique, un rien conventionnel… Une rencontre inattendue, une amitié amoureuse naissante. « Peut-on tomber amoureux de son meilleur ami ? Doit-on coucher avec sa meilleure copine ? Les hommes et les femmes peuvent-ils être amis sans arrières pensées ?… » Embrasse-Moi Idiot Votre billet est ici THEATRE BELLECOUR NICE 14 RUE TRACHEL Alpes-Maritimes 22.0

