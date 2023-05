Les Penseurs se Rodent THEATRE BELLECOUR, 29 avril 2023, NICE.

Les Penseurs se Rodent THEATRE BELLECOUR. Un spectacle à la date du 2023-04-29 à 20:00. Tarif : 22.0 euros.

série illimitée présente : Gratuit pour les moins de 7 an(s) En avant la magie, les poèmes et l’humour! venez tous applaudir les joyeux troubadours. Le très cher bipoète et la double péné. L’humano haut perché et le magicien gé. Artistes : Pénélope, Mathieu Epstein , Erwan Quesnel , Gérôme Avecungé Les Penseurs se Rodent

THEATRE BELLECOUR NICE 14 RUE TRACHEL Alpes-Maritimes

