Imago records & production et la Ville de Nice présentent : Gratuit pour les moins de 12 an(s) Titi Robin renoue ici avec la saveur gitane et la puissance rythmique de ses premières formations, en dialogue avec son complice de longue date, figure incontournable du style gitan catalan de Perpignan sur la base d’un nouveau répertoire original composé pour ces retrouvailles. Depuis plus de 30 ans, Titi Robin a navigué aux confluences des cultures tziganes, orientales et européennes, sur la vague impétueuse qui coule des contreforts de l’Inde à travers l’Asie centrale jusqu’aux rives de la mer Méditerranée. Il y a recherché puis construit patiemment un univers esthétique original. Dans les années 90, son spectacle « Gitans », avec entre autres les Rumberos Catalans de Perpignan, tourna dans le monde entier et ouvrit la voie à une nouvelle vague de musiques tziganes qui perdure encore aujourd’hui. Titi Robin et Roberto Saadna ont commencé a collaborer à la suite de la sortie de l’album « Gitans » (1993) où l’artiste angevin invitait des membres de la famille Saadna, musiciens issus du quartier gitan Saint Jacques de Perpignan, spécialistes réputés de la rumba catalane. Titi accueillera ensuite régulièrement ce guitariste et chanteur imprégné d’une forte culture méditerranéenne pour ses autres projets discographiques, de « Un ciel de cuivre » à « Kali Gadji ». Ce concert s’épanouit au sein du nouveau projet global de Titi Robin « Retour aux Sources Gitanes » pour lequel ce dernier a composé un répertoire original, en collaboration avec Roberto Saadna, et qui se décline en plusieurs formes scéniques: duo, quartets et sextet « Ma Gavali ». « Il était temps pour moi de revenir aux sources gitanes, de replonger dans la force du compas catalan et de ses palmas, de retrouver la voix unique et brûlante de Roberto Saadna. » 1ère partie : Alexandre Lamia Alexandre Lamia est un jeune guitariste, compositeur niçois. Il étudie et réarrange depuis 2013 le repertoire post 1990 du guitariste jazz Al di Meola. De cette étude nait deux albums, « Return to Renaissance » en 2016, et « Return to Renaissance II » en 2018. Il joue ce répertoire en première partie de Thomas Dutronc et Angelo Debarre à l’Opera de Nice pour les sessions du Nice Jazz Festival 2018, et en première partie de Shai Maestro au Théâtre National de Nice en février 2020. Une revisite solo acoustique complète, teintée d’atmosphères latines, orchestrales, mêlant sensibilité et technique guitaristique.

