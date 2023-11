Les Ogres SALLE DES FRANCISCAINS Catégories d’Évènement: Alpes-Maritimes

Les Ogres SALLE DES FRANCISCAINS, 23 février 2024, NICE. Les Ogres SALLE DES FRANCISCAINS. Un spectacle à la date du 2024-02-23 à 20:00 (2024-02-23 au ). Tarif : 38.5 à 38.5 euros. Theâtre National De Nice (L-D-2022-003931-003932-4642/2-4647/3) présente ce spectacle Les Ogres, librement inspiré du conte de Charles Perrault, est un Petit Poucet contemporain raconté du point de vue de l'enfant. Carole Costantini nous invite à suivre ce dernier dans l'univers fantasmagorique d'une immense forêt, à ressentir ses espoirs, ses sensations, ses singularités. L'histoire d'un enfant né trop tôt, incapable de trouver sa place au sein de sa propre famille ni son chemin vers la réconciliation avec les monstres. Pour traverser ce texte original, à la langue tantôt corrosive, rugueuse, tantôt poétique et toujours joueuse, trois comédiens au plateau et un décor qui se fabrique à vue. N° de téléphone accès PMR : 04 93 13 19 00

