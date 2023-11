Hermès, Le Dieu Espiegle SALLE DES FRANCISCAINS Catégories d’Évènement: Alpes-Maritimes

Nice Hermès, Le Dieu Espiegle SALLE DES FRANCISCAINS, 23 novembre 2023, NICE. Hermès, Le Dieu Espiegle SALLE DES FRANCISCAINS. Un spectacle à la date du 2023-11-23 à 20:00 (2023-11-23 au ). Tarif : 38.5 à 38.5 euros. Le Théâtre National de Nice (PlatesV-D-2022- 003931 – 003932 4642/2 – 4647/3) présente : ce spectacle. La Compagnie Arketal crée une fable mythologique et contemporaine dont l’écriture est une commande à Arnaud Beaujeu. Autour de la figure du Dieu Hermès, dieu du voyage, l’inspiration du spectacle est un théâtre de marionnettes intimiste, qui permet au spectateur un va-et-vient incessant, du monde des humains à celui des Dieux.Réservations PMR : 04 93 13 19 00 Hermès, Le Dieu Espiegle Votre billet est ici SALLE DES FRANCISCAINS NICE 4-6 Place Saint-François Alpes-Maritimes 38.5

EUR38.5. Votre billet est ici Détails Catégories d’Évènement: Alpes-Maritimes, Nice Autres Lieu SALLE DES FRANCISCAINS Adresse 4-6 Place Saint-François Ville NICE Departement Alpes-Maritimes Lieu Ville SALLE DES FRANCISCAINS latitude longitude 0.0;0.0

SALLE DES FRANCISCAINS NICE Alpes-Maritimes https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/nice/