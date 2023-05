La Cabaret de Monsieur Mouche SALLE DES FRANCISCAINS, 15 juin 2023, NICE.

La Cabaret de Monsieur Mouche SALLE DES FRANCISCAINS. Un spectacle à la date du 2023-06-15 à 20:00 (2023-06-15 au ). Tarif : 39.24 à 39.24 euros.

SAS TNN Productions PLATESV-D-2022-003931 / 003932 4642/2 – 4647/3) présente : ce spectacle. Monsieur Mouche, factotum de theìa?tre, a deìcouvert il y a quelques anneìes, la joie d’e?tre sous le feu des projecteurs. Depuis, il n’a de cesse d’en parler aÌ ses colleÌgues de travail et de les faire re?ver. Porteìe par cet enthousiasme, la joyeuse eìquipe administrative et technique a deìcideì de se jeter aÌ l’eau. ApreÌs des mois de reìpeìtitions, nourris par les nombreuses creìations qu’ils ont accueillies, ce soir ils sont enfin pre?ts aÌ vous preìsenter : Le Cabaret de Monsieur Mouche. Ils vont utiliser tous les treìsors que contient leur theìa?tre pour proposer un show extraordinaire : numeìros visuels, musiques et chansons, effets speìciaux, sayneÌtes theìa?trales, l’ambition est grande et les obstacles sont nombreux… La fine eìquipe va vous preìsenter un cabaret foutraque et deìglingueì. Cette bande de joyeux fe?leìs tentera de prendre la lumieÌre, eux qui ne sont que des gens de l’ombre. C’est une aventure excitante ! Emporteìs dans un eìlan de creìativiteì, de nouveaux rapports hieìrarchiques vont s’imposer et les fe?lures des personnages vont exploser au grand jour. Une aventure extraordinaire me?lant disputes, amours, moments de solitude ou de communion. Une grande victoire d’eìquipe face aÌ l’adversiteì. Réservations PMR : 04 93 13 19 00 La Cabaret de Monsieur Mouche

Votre billet est ici

SALLE DES FRANCISCAINS NICE 4-6 Place Saint-François Alpes-Maritimes

39.24

EUR39.24.

