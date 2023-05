Normalito SALLE DES FRANCISCAINS, 10 juin 2023, NICE.

Normalito SALLE DES FRANCISCAINS. Un spectacle à la date du 2023-06-10 à 11:00 (2023-05-12 au ). Tarif : 39.24 à 39.24 euros.

SAS TNN Productions PLATESV-D-2022-003931 / 003932 4642/2 – 4647/3) présente : ce spectacle. Lucas a dix ans et il se sent “normal nul”. Dans sa classe, il y a de moins en moins de gens normaux. Tout le monde a des singulariteìs, lui ne s’en trouve aucune. Il a la sensation de ne susciter ni inteìre?t, ni attention. La mai?tresse a demandeì aÌ tous les eìleÌves de sa classe de CM2 d’inventer leur super-heìros. Lucas a donc naturellement dessineì Normalito, le super-heìros “qui rend tout le monde normaux”. Iris, l’enfant zeÌbre, surdoueìe, tente de se rapprocher de Lucas, elle qui aimerait tant devenir normale. Les deux enfants, que tout seìpare, apprendront aÌ se connai?tre et le jeune duo va fuguer, rencontrer Lina, la dame pipi des toilettes de la gare. Lina n’est pas une femme tout aÌ fait comme les autres, elle porte un secret. À travers cette fable sur la normaliteì et la diffeìrence, sur les peurs que nous inspirent ceux que nous ne pensons pas comprendre et qui sont pourtant comme nous, nous abordons la toleìrance, l’empathie. Ne sommes-nous pas tous diffeìrents et tous semblables ? Réservations PMR : 04 93 13 19 00 Normalito

