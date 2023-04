Je M’apelle Pas SALLE DES FRANCISCAINS, 12 avril 2023, NICE.

SAS TNN Productions PLATESV-D-2022-003931 / 003932 4642/2 – 4647/3) présente : ce spectacle. Je m’appelle pas, c’est l’histoire d’une petite fille qui a la particularité très désagréable de ne pas avoir de prénom. Dès lors, quand on ne s’appelle pas, personne ne vous appelle, ni ne se rappelle de vous. C’est ainsi que cette fillette qui est affublée du doux prénom de “Pas”, va chercher sa place dans un monde qu’elle ne comprend pas et qui ne la comprend pas. Puis un jour elle sera nommée “Petit Chaperon rouge”. Et ce prénom “Petit Chaperon rouge” qui n’est pas un prénom de petite fille, ni même celui d’un chien, mais celui d’un vêtement. C’est donc en portant un prénom qui ne lui va pas qu’elle devra trouver son Soi, celui qui lui va. Elle devra se perdre dans une forêt, rencontrer des amis, des ennemis, affronter et confronter le monde pour enfin trouver sa propre identité. Dans cette adaptation libre et joyeuse du Petit Chaperon Rouge, Édouard Signolet réenchante la matière : une fée acariâtre et des personnages tirés d’autres contes viennent croiser la route de la fillette solitaire, faisant surgir des épisodes inédits. Cette composition jubilatoire invite à réfléchir avec humour sur l’anonymat qui entoure l’histoire du Petit Chaperon Rouge, les assignations portées dès l’enfance et la construction possible d’une identité en société. Édouard accompagne le projet du TNN depuis mon arrivée et c’est un bonheur de le voir animer la troupe avec une écriture vivante, généreuse, drôle et accessible. Muriel Mayette-Holtz Réservations PMR : 04 93 13 19 00 Je M’apelle Pas

SALLE DES FRANCISCAINS NICE 4-6 Place Saint-François Alpes-Maritimes

