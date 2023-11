Les Comédies Musicales – La Tournée Officielle 2024 Palais Nikaïa, 4 décembre 2024, NICE.

Les Comédies Musicales – La Tournée Officielle 2024 Palais Nikaïa. Un spectacle à la date du 2024-12-04 à 20:00 (2024-02-09 au ). Tarif : 29.0 à 59.0 euros.

ASJ Productions (LR-23-000413) présente : ce concert événement. LES COMEDIES MUSICALES LA TOURNÉE OFFICIELLE NOUVELLE TOURNÉE 2024 ! Après deux tournées à succès en 2022 et 2023, LES COMÉDIES MUSICALES reviennent pour une nouvelle série de dates événement en 2024 ! Démarrée en janvier 2022, cette aventure réunit sur scène les plus grandes stars des comédies musicales pour vous interpréter en solo, en duo, en trio ou en collégiale les plus grands tubes des comédies musicales françaises et internationales. 100% en live avec leurs musiciens. Plus de 50 tubes et 2H de spectacle “Un spectacle qui déchaîne le public” – M6 “ Un spectacle chaleureux et nostalgique” – Feel the vibe “ Le meilleur des comédies musicales sur scène” – M6 Réservations pour Personnes à Mobilité Réduite : 04 73 62 79 00 du lundi au vendredi de 9h30 à 12h30 et 14h30 à 18h. Les Comédies Musicales Les Comédies Musicales

Votre billet est ici

Palais Nikaïa NICE 163, boulevard du Mercantour 6200

29.0

EUR29.0.

Votre billet est ici