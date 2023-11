ROCKY STORY WORLD TOUR 2024 Palais Nikaïa, 27 septembre 2024, NICE.

ROCKY STORY WORLD TOUR 2024 Palais Nikaïa. Un spectacle à la date du 2024-09-27 à 20:00 (2024-09-27 au ). Tarif : 38.0 à 58.0 euros.

PARECORDS L-R-22-6515 présente ce spectacle ROCKY Story World Tour est un concept créé par Stephan DeReine et Philippe Rosato sous la houlette du label GRA Music Group SAS. Il s’agit d’un concert qui retrace les bandes originales de Bill Conti à Vince DiCola, sans oublier les titres mythiques de la saga tels que Eye of The Tiger ou Burning Heart (entre autres), interprétés par les chanteurs originaux, le tout avec orchestre symphonique et groupe. Les artistes prestigieux que sont l’ex-batteur légendaire de Simple Minds, le bassiste de Jamiroquai et Deep Purple, la choriste de Phil Collins, le chanteur du groupe Loudness, l’ex-chanteur de Survivor et Robert Tepper seront de la partie. Les plus grands titres épiques comme « Up the mountain », « Training Montage », « War », « Gonna fly now » sans oublier « No easy Way Out » ou encore « Hearts on Fire », tout y passe. __ Réservations PMR : 0491609915

Votre billet est ici

Palais Nikaïa NICE 163, boulevard du Mercantour 6200

38.0

EUR38.0.

