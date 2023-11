Amine Radi L’Expert Humoriste – Tournée PALAIS DE LA MEDITERRANEE, 27 janvier 2024, NICE.

Amine Radi L’Expert Humoriste – Tournée PALAIS DE LA MEDITERRANEE. Un spectacle à la date du 2024-01-27 à 20:30 (2023-11-10 au ). Tarif : 49.35 à 49.35 euros.

NG PRODUCTIONS (Lic. 3-1001637) présente : ce spectacle. Amine Radi est un humoriste, comédien âgé de 27 ans, né à Casablanca au Maroc. À l’âge de 16 ans le jeune artiste commence à développer des idées de vidéos dans sa chambre et par la suite poste ces dernières sur internet. Le succès ne se fait attendre !! Il cumule les millions de vues sur l’ensemble de ses vidéos ! L’activité en ligne du comédien trouve un écho médiatique en France, comme à l’international, notamment au Maroc. Amine Radi suit des cours au lycée Lyautey, spécialisé dans l’enseignement français à l’étranger. Il obtient ensuite une licence de comptabilité et s’installe à Paris pour devenir expert-comptable. Le jeune homme abandonne rapidement ce milieu pour rejoindre le monde de l’humour. Il entame l’écriture de son premier one man show « VA DORMIR VA » qui va devenir une vraie marque et un slogan. Il démarre une première tournée promotionnelle au Maroc, puis des dates en Tunisie, France, Canada, Algérie, Portugal et en Roumanie. Le comédien livre des performances engagées dans lesquelles il parle régulièrement de son pays natal, ainsi que de la société maghrébine Il fait son 1er passage télé dans le Jamel Comédie Club sur Canal+. Sa série de video humoristique Quand Tu Sors Avec Une … explose sur internet.La 1ère diffusion de “Quand tu sors avec une Française” a accumulé plus de 4 M de vues. En 1 an la série a généré plus de 60 M de vues. Il remonte sur scène avec Amine Radi l’Expert Humoriste. Son spectacle se joue complet chaque week-end à Paris. 2022 lancement de la tournée francophone avec son one man show. Une tournée où il affiche complet dans chaque ville. Une rubrique culinaire dont il est l’animateur sera prochainement diffusée sur internet. Septembre 2022 : Amine de retour sur les planches parisiennes à l’Apollo ThéâtreRéservation PMR : 03 81 54 20 47 Amine Radi

PALAIS DE LA MEDITERRANEE NICE 15, Promenade des Anglais 6003

