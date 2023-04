Passion Galliano OPERA, 2 mai 2023, NICE.

LES AMIS DE LACASSAGNE présente : ce spectacle. Concert caritatif, GALLIANO SoloRejoignez-nous à l’Opéra de Nice pour une soirée inoubliable de musique française avec Richard Galliano, l’accordéoniste légendaire né à Cannes. Ce concert unique en son genre présente une performance musicale captivante de Galliano, qui est considéré comme l’un des meilleurs musiciens de jazz et de musique classique du monde. Richard Galliano est connu pour son style de jeu virtuose et sa capacité à mélanger différents genres de musique, tels que le jazz, le classique et la musique du monde. Il a enregistré plus de 50 albums en tant que leader et a collaboré avec de nombreux autres musiciens tout au long de sa carrière. Richard Galliano a reçu de nombreux prix et distinctions pour ses contributions à la musique, dont l’Ordre français des arts et des lettres en 1996, le prix Django Reinhardt en 2003 et le prix des Victoires du jazz en 2010. Il continue d’interpréter et d’enregistrer de la musique, et est largement considéré comme l’un des accordéonistes les plus influents de sa génération. Il est assurément aujourd’hui l’un des meilleurs ambassadeurs de la Culture Française et le parrain de « l’Association les Amis de LACASSAGNE »Réservations PMR : 06 89 01 39 14

OPERA NICE 4-6 rue St F. de Paule Alpes-Maritimes

