Une Youth Bank pour relancer les échanges avec l’Irlande Nice, 29 mars 2021 13:00-29 mars 2021 15:00, Nice.

Lundi 29 mars, 13h00 Entrée libre

Cette visio-conférence sera d’abord l’occasion de présenter le modèle irlandais des Youth Banks et de réfléchir à son ouverture Niçoise à travers le prisme des échanges européens et jumelages.

Le Crédit Municipal de Nice apporte depuis 1591 un financement rapide pour répondre à un besoin de trésorerie. Sa mission sociale s’inscrit dans l’héritage du Mont de Piété. C’est par une ordonnance de l’Infante Catherine d’Autriche, qu’est confié l’établissement de deux bureaux d’assistance, sous l’autorité de la viguerie du Comté de Nice. L’un prête de l’argent, l’autre des semences pour aider les paysans dont la récolte n’a pas été suffisamment abondante.

En 1725, Victor Amédée II, alors Roi de Sicile et Duc de Savoie, établit par ordre royal une dotation exceptionnelle pour couvrir l’ampleur des besoins en développement.

Sous l’Empire, le Préfet Dubouchage ne disait-il pas que cette forme d’assistance « a résisté au temps et aux orages de la révolution » et demeure très utile.

En ce mois de mars qui célèbre la Saint-Patrick, patron de l’Irlande, le pays Niçois pourrait-il s’inspirer du pays du trèfle et son concept de Youth Bank ? Un jumelage existe déjà avec Edimbourg, capitale de l’Ecosse, et des exploits maritimes ont tissé des liens avec les tigres celtiques, grâce aux aventures de Jean de Vienne, aux côtés du capitaine de galères Reynier Grimaldi. La mer, source d’innovation a permis des liens historiques étroits en tant que carrefour de l’étain mais aussi de pièces en bronze échangées entre la Méditerranée et l’Irlande.

Dans son œuvre : les Travailleurs de la Mer, Victor Hugo imagine la figure d’un roi Auxcrinier de l’Océan, qui aurait trouvé le bonheur dans ses États ; la Constitution, dont il est l’auteur, refuse le droit d’entrée à l’or et à l’argent sans son autorisation : la seule monnaie ayant cours est le coquillage dont la mer est l’inépuisable coffre-fort.

Mais qu’est ce qu’une Youth Bank ? L’idée est née dans l’île d’Emeraude, en Irlande dans les années 90. Cinq organisations en charge de l’expression citoyenne des jeunes (dont le Youth Council et la National Youth Agency notamment) s’unissent et collectent des fonds, à hauteur d’un million de livres, pour financer des projets portés par les jeunes, avec une vocation citoyenne. Les aides qu’elles peuvent apporter vont de 250 à 25 000 livres selon l’intérêt et l’ampleur des projets.

Les Youth Banks sont gérées essentiellement par des jeunes âgés entre 20 et 25 ans, mais des référents plus âgés peuvent cependant venir en appui.

Officieusement, le dispositif a permis de réconcilier des catholiques et des protestants, en mobilisant des acteurs Jeunesse. Une contribution citoyenne souvent oubliée dans le processus de paix de 1998 qui a mis fin au conflit nord-irlandais : à travers l’accord du Vendredi saint.

Concrètement, les missions de la Youth Bank sont les suivantes :

– Mettre en relation des jeunes talents porteurs de projets innovants et des investisseurs locaux. Pour les créateurs et innovateurs, la possibilité d’entrer en contact avec des investisseurs ou d’autres jeunes engagés dans la même démarche constitue un atout.

– Proposer une participation financière, voire des prêts à taux très réduits ou à taux zéro, en appui au démarrage d’une entreprise. La décision d’attribution du financement, et les modalités précises, sont déterminées par une commission collégiale regroupant les membres de la Youth Bank, au vu de l’intérêt citoyen du projet, de son originalité et de sa viabilité.

– Offrir des conseils personnalisés, des orientations vers tous les organismes apportant un soutien à la création d’entreprises (aide aux démarches administratives, formations ponctuelles, apports d’expériences). Sur ce point, la Youth Bank se veut davantage comme un lieu de ressources que comme un fournisseur de ces conseils et de ces aides car les dispositifs d’appui sont déjà nombreux.

– Développer des actions auprès des lycées professionnels, des centres d’apprentissage, des écoles et des universités pour sensibiliser les étudiants et développer le concept.

Les Youth Banks peuvent contribuer à répondre à des défis audacieux en matière de prise de risques et d’énergie d’entreprise, en palliant par exemple :

– Le manque de transition expérientielle entre l’adolescence, la fin d’étude et l’âge adulte.

– La peur de l’échec, très dévalorisé dans la société française, conforte le manque d’expérience cité plus haut et est le reflet de l’éducation des jeunes.

– Et enfin, l’essoufflement des jeunes face aux accompagnements des circuits bancaires classiques.

60 % des jeunes interrogés par l’association Jeunes et Entreprise voient le manque de moyens financiers comme le principal frein à la concrétisation de leur projet de création. Dans la culture irlandaise, l’argent est là pour investir et créer. C’est une forme d’énergie universelle dans les affaires qui permet de faire bouger les choses et transformer les visions en réalité.

Souhaitons que la France le « voisin le plus proche de l’Irlande » autour de cette philosophie. An Fhrainc an chomhairle is gaire daoibh san AE (traduction en irlandais).

Depuis deux mois, une campagne du Quai d’Orsay porte l’ambition de faire de la France le « voisin le plus proche de l’Irlande ».

Brexit oblige, les transporteurs irlandais cherchent à contourner le Royaume-Uni pour rejoindre l’Eurozone. Un changement qui pourrait renouer et relancer les échanges humains avec le pays du trèfle.

Un slogan en anglais: « France, your closest EU neighbour » est arboré sur le fronton de l’ambassade de France à Dublin.

Un message parallèlement relayé au plus haut niveau du Quai d’Orsay a conduit son ministre, Jean Yves LE DRIAN à publier une tribune dans les colonnes du Irish Times pour encourager ce rapprochement : https://www.diplomatie.gouv.fr/en/our-ministers/jean-yves-le-drian/press/article/op-ed-jean-yves-le-drian-irish-times-france-your-closest-eu-neighbour-2-jan

Pour participer à cette visio-conférence, cliquez sur le lien Zoom :

https://us04web.zoom.us/j/72282074845?pwd=Wm1rZFM0b2l5Q2VNaWt4NzcxZ2VuZz09

ID de réunion : 722 8207 4845

Code secret : gL9Xyd

Nice Nice Nice

lundi 29 mars – 13h00 à 15h00

Le Crédit Municipal de Nice apporte depuis 1591 un financement rapide pour répondre à un besoin de trésorerie. Sa mission sociale s’inscrit dans l’héritage du Mont de Piété. C’est par une ordonnance de l’Infante Catherine d’Autriche, qu’est confié l’établissement de deux bureaux d’assistance, sous l’autorité de la viguerie du Comté de Nice. L’un prête de l’argent, l’autre des semences pour aider les paysans dont la récolte n’a pas été suffisamment abondante.

En 1725, Victor Amédée II, alors Roi de Sicile et Duc de Savoie, établit par ordre royal une dotation exceptionnelle pour couvrir l’ampleur des besoins en développement.

Sous l’Empire, le Préfet Dubouchage ne disait-il pas que cette forme d’assistance « a résisté au temps et aux orages de la révolution » et demeure très utile.

En ce mois de mars qui célèbre la Saint-Patrick, patron de l’Irlande, le pays Niçois pourrait-il s’inspirer du pays du trèfle et son concept de Youth Bank ? Un jumelage existe déjà avec Edimbourg, capitale de l’Ecosse, et des exploits maritimes ont tissé des liens avec les tigres celtiques, grâce aux aventures de Jean de Vienne, aux côtés du capitaine de galères Reynier Grimaldi. La mer, source d’innovation a permis des liens historiques étroits en tant que carrefour de l’étain mais aussi de pièces en bronze échangées entre la Méditerranée et l’Irlande.

Dans son œuvre : les Travailleurs de la Mer, Victor Hugo imagine la figure d’un roi Auxcrinier de l’Océan, qui aurait trouvé le bonheur dans ses États ; la Constitution, dont il est l’auteur, refuse le droit d’entrée à l’or et à l’argent sans son autorisation : la seule monnaie ayant cours est le coquillage dont la mer est l’inépuisable coffre-fort.

Mais qu’est ce qu’une Youth Bank ? L’idée est née dans l’île d’Emeraude, en Irlande dans les années 90. Cinq organisations en charge de l’expression citoyenne des jeunes (dont le Youth Council et la National Youth Agency notamment) s’unissent et collectent des fonds, à hauteur d’un million de livres, pour financer des projets portés par les jeunes, avec une vocation citoyenne. Les aides qu’elles peuvent apporter vont de 250 à 25 000 livres selon l’intérêt et l’ampleur des projets.

Les Youth Banks sont gérées essentiellement par des jeunes âgés entre 20 et 25 ans, mais des référents plus âgés peuvent cependant venir en appui.

Officieusement, le dispositif a permis de réconcilier des catholiques et des protestants, en mobilisant des acteurs Jeunesse. Une contribution citoyenne souvent oubliée dans le processus de paix de 1998 qui a mis fin au conflit nord-irlandais : à travers l’accord du Vendredi saint.

Concrètement, les missions de la Youth Bank sont les suivantes :

– Mettre en relation des jeunes talents porteurs de projets innovants et des investisseurs locaux. Pour les créateurs et innovateurs, la possibilité d’entrer en contact avec des investisseurs ou d’autres jeunes engagés dans la même démarche constitue un atout.

– Proposer une participation financière, voire des prêts à taux très réduits ou à taux zéro, en appui au démarrage d’une entreprise. La décision d’attribution du financement, et les modalités précises, sont déterminées par une commission collégiale regroupant les membres de la Youth Bank, au vu de l’intérêt citoyen du projet, de son originalité et de sa viabilité.

– Offrir des conseils personnalisés, des orientations vers tous les organismes apportant un soutien à la création d’entreprises (aide aux démarches administratives, formations ponctuelles, apports d’expériences). Sur ce point, la Youth Bank se veut davantage comme un lieu de ressources que comme un fournisseur de ces conseils et de ces aides car les dispositifs d’appui sont déjà nombreux.

– Développer des actions auprès des lycées professionnels, des centres d’apprentissage, des écoles et des universités pour sensibiliser les étudiants et développer le concept.

Les Youth Banks peuvent contribuer à répondre à des défis audacieux en matière de prise de risques et d’énergie d’entreprise, en palliant par exemple :

– Le manque de transition expérientielle entre l’adolescence, la fin d’étude et l’âge adulte.

– La peur de l’échec, très dévalorisé dans la société française, conforte le manque d’expérience cité plus haut et est le reflet de l’éducation des jeunes.

– Et enfin, l’essoufflement des jeunes face aux accompagnements des circuits bancaires classiques.

60 % des jeunes interrogés par l’association Jeunes et Entreprise voient le manque de moyens financiers comme le principal frein à la concrétisation de leur projet de création. Dans la culture irlandaise, l’argent est là pour investir et créer. C’est une forme d’énergie universelle dans les affaires qui permet de faire bouger les choses et transformer les visions en réalité.

Souhaitons que la France le « voisin le plus proche de l’Irlande » autour de cette philosophie. An Fhrainc an chomhairle is gaire daoibh san AE (traduction en irlandais).

Depuis deux mois, une campagne du Quai d’Orsay porte l’ambition de faire de la France le « voisin le plus proche de l’Irlande ».

Brexit oblige, les transporteurs irlandais cherchent à contourner le Royaume-Uni pour rejoindre l’Eurozone. Un changement qui pourrait renouer et relancer les échanges humains avec le pays du trèfle.

Un slogan en anglais: « France, your closest EU neighbour » est arboré sur le fronton de l’ambassade de France à Dublin.

Un message parallèlement relayé au plus haut niveau du Quai d’Orsay a conduit son ministre, Jean Yves LE DRIAN à publier une tribune dans les colonnes du Irish Times pour encourager ce rapprochement : [https://www.diplomatie.gouv.fr/en/our-ministers/jean-yves-le-drian/press/article/op-ed-jean-yves-le-drian-irish-times-france-your-closest-eu-neighbour-2-jan](https://www.diplomatie.gouv.fr/en/our-ministers/jean-yves-le-drian/press/article/op-ed-jean-yves-le-drian-irish-times-france-your-closest-eu-neighbour-2-jan)

Pour participer à cette visio-conférence, cliquez sur le lien Zoom :

[https://us04web.zoom.us/j/72282074845?pwd=Wm1rZFM0b2l5Q2VNaWt4NzcxZ2VuZz09](https://us04web.zoom.us/j/72282074845?pwd=Wm1rZFM0b2l5Q2VNaWt4NzcxZ2VuZz09)

ID de réunion : 722 8207 4845

Code secret : gL9Xyd