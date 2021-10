Nice Nice Alpes-Maritimes, Nice Exposition dinosaurs world Nice Nice Catégories d’évènement: Alpes-Maritimes

Nice

Exposition dinosaurs world Nice, 13 novembre 2021 10:00, Nice. 13 et 14 novembre Sur place Adulte 11€ enfant 9€ 0681311421 Exposition dinosaure ? DINOSAURS WORLD ?

Exposition INÉDITE dans votre ville !! Embarquez dans un véritable voyage dans le temps, et découvrez en famille ou entre amis les plus belles espèces disparues !30 dinosaures robotisés en taille réelle simulateur huit des spectacles animation aire de jeux jeux gonflables confiserie En tournée Européenne, l’exposition Dinosaurs World sera installée à NICE LE MIN Le 13 et 14 novembre de 10 heures à 20h Nice Nice Nice Alpes-Maritimes samedi 13 novembre – 10h00 à 20h00

dimanche 14 novembre – 10h00 à 20h00

Détails Heure : 10:00 - 20:00 Catégories d’évènement: Alpes-Maritimes, Nice Autres Lieu Nice Adresse Nice Ville Nice lieuville Nice Nice