dinosaurs worlds l’exposition min d’azur, 13 novembre 2021 10:00, Nice. 13 et 14 novembre Sur place adultes 11 euro et enfants 9 euro 0769913997 un véritable voyage au centre du jurassique ou bon nombres de dinosaures robotisés à taille réelle se retrouve c’est un véritable voyage qui vous ai proposé au temsp du jurassique ou petits et grands pourront admirer des dinosaures robotisé à taille réelles devenir de véritable paléontologues avec un atelier de fouille

un simulateur 8d avec de vrai sensation à venir découvrir et plein d’autre surprises min d’azur boulevard du mercantour 06200 nice 06200 Nice Caucade Alpes-Maritimes samedi 13 novembre – 10h00 à 20h00

dimanche 14 novembre – 10h00 à 20h00

