Après 65 millions d’années, ils sont de retour dans votre ville, et ça va faire du bruit !

Plongez dans l’univers fascinant des dinosaures avec l’exposition Dinosaurs World. Dans une ambiance sonore immersive, découvrez une trentaine de spécimens entièrement robotisés et en taille réelle, de multiples animations et un spectacle pédagogique, un simulateur 8D et ses sièges dynamiques, un atelier de fouille archéologique, une séance de caresses du Triceratops du film Jurassic World, un spectacle pédagogique et familial, un film documentaire en continu, … sans oublier le questionnaire ludique à remplir pour gagner le diplôme du petit paléontologue et accéder à la grande aire de jeux et ses structures gonflables !

Pleins de nouveautés vous attendent !

Unique en Europe, l’incroyable KING KONG de 7m de hauteur !

Installée à Nice – MIN D’AZUR le 18 & 19 novembre 2023

Ouvert Samedi et Dimanche de 10h00 à 12h30 & de 14h00 à 19h00

• Infos 06 01 421 245 • dinosaursworld.com@gmail.com • www.expo-dinosaursworld.com

TARIFS 9€ enfant (de 3 à 12 ans) & 11€ adulte

Entrée offerte pour les moins de 3 ans

– Billetterie disponible sur place ou en ligne sur notre site –

Exposition sous chapiteau tempéré et accessible PMR & poussettes

Adresse : 31 Bd du Mercantour, 06200 Nice

Fermeture de la caisse 30 minutes avant la fermeture de l’exposition

[le Simulateur 8D est une attraction payante en supplément]

min d’azur boulevard du mercantour 06200 nice Caucade Nice 06200 Alpes-Maritimes