Complices ! LA NOUVELLE COMEDIE Catégories d’Évènement: 6000

Nice Complices ! LA NOUVELLE COMEDIE, 29 décembre 2023, NICE. Complices ! LA NOUVELLE COMEDIE. Un spectacle à la date du 2023-12-29 à 19:30 (2023-12-27 au ). Tarif : 27.4 à 27.4 euros. Smartartech (PLATESV-R-2022-009717) présente : ce spectacle. Rien ne les unis, tout les oppose mais ils vont devoir être solidaires pour se sortir d’une situation rocambolesque.Ne jamais se fier aux apparences parce que parfois… C’est pire ! Complices ! Votre billet est ici LA NOUVELLE COMEDIE NICE 9 rue Cronstadt 6000 27.4

EUR27.4. Votre billet est ici Détails Catégories d’Évènement: 6000, Nice Autres Lieu LA NOUVELLE COMEDIE Adresse 9 rue Cronstadt Ville NICE Departement 6000 Lieu Ville LA NOUVELLE COMEDIE latitude longitude 43.69592943188733;7.257184541608609

LA NOUVELLE COMEDIE NICE 6000 https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/nice/