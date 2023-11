La fille du père Noel LA NOUVELLE COMEDIE Catégories d’Évènement: 6000

Smartartech (PLATESV-R-2022-009717) présente : ce spectacle. Tout le monde sait que le Père Noël fabrique des cadeaux mais personne ne sait que c'est Elfie, sa fille, qui écrit les chansons de Noël.Un beau mélange qui fait de Noël, une période magique. Sauf que cette année le Père Noël est malade et il ne peut livrer aucun cadeau !Elfie est très occupée par ses chansons. Va-t-elle pouvoir le remplacer ? Les enfants vont-ils avoir leurs cadeaux cette année ? Cela va être compliqué.

La fille du père Noel
LA NOUVELLE COMEDIE, 23 décembre 2023, NICE
Tarif : 12.0 euros

