David Desclos Ecroué de Rire LA NOUVELLE COMEDIE, 9 décembre 2023, NICE.

David Desclos Ecroué de Rire LA NOUVELLE COMEDIE. Un spectacle à la date du 2023-12-09 à 21:00 (2023-12-09 au ). Tarif : 27.4 à 27.4 euros.

Smartartech (PLATESV-R-2022-009717) présente : ce spectacle. David Desclos n’a pas besoin d’inventer des histoires, sa vie en est une.Ex caïd passé plusieurs fois par la case prison, il raconte tout, de son casse déjoué à son histoire d’amour réussie, en passant par la garde à vue et les cavales sous le pseudo de David Lupin. Un gentleman cambrioleur qui a profité de ses dix ans à l’ombre pour mettre des mots sur sa peine et se préparer une sortie en pleine lumière.Un spectacle bouleversant, drôle et plein d’humanité, qui résonne en chacun de vous et donne à réfléchir.Depuis sa libération, David est particulièrement impliqué dans la prévention carcérale.Quelques unes des bonnes raisons de voir le spectacle de David Desclos :C’est une histoire vraie.Les dialogues sont dignes d’un film d’Audiard.Vous y découvrez le milieu carcéral sous un angle atypique. David Desclos

LA NOUVELLE COMEDIE NICE 9 rue Cronstadt 6000

