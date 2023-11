Briac Dans Génie Ordinaire LA NOUVELLE COMEDIE Catégories d’Évènement: 6000

Nice Briac Dans Génie Ordinaire LA NOUVELLE COMEDIE, 8 décembre 2023, NICE. Briac Dans Génie Ordinaire LA NOUVELLE COMEDIE. Un spectacle à la date du 2023-12-08 à 21:00 (2023-12-08 au ). Tarif : 27.4 à 27.4 euros. Smartartech (PLATESV-R-2022-009717) présente : ce spectacle. Pour étayer leurs propos ils n’hésitent pas à utiliser son CV comme porte étendard : – Prix du Festival d’Humour de Marseille – Prix du Jury et du Public du Festival de St Sulpice – Prix du Jury Festival de Cavaillon – Prix du Festival de Bourg en Bresse – Finaliste Performance d’Auteur SACD – Conclusion du TedX Marseille Ils exagèrent, il est juste un modeste stand-uper de grande qualité qui a la chance de vivre à une époque qui reconnaît le génie à sa juste valeur. Briac Dans Génie Ordinaire Votre billet est ici LA NOUVELLE COMEDIE NICE 9 rue Cronstadt 6000 27.4

Détails

