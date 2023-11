Julien Bing Toute La Vérité , Rien Que La Vérité (Tournée) LA NOUVELLE COMEDIE, 2 décembre 2023, NICE.

Julien Bing Toute La Vérité , Rien Que La Vérité (Tournée) LA NOUVELLE COMEDIE. Un spectacle à la date du 2023-12-02 à 21:00 (2023-11-24 au ). Tarif : 27.4 à 27.4 euros.

Un spectacle complètement désengagé … ou presque !!! Es-tu prêt à entendre toute la vérité, rien que la vérité, ou presque ? Cette vérité qui change aussi vite que la société évolue. D’ailleurs, notre vérité d’hier est-elle la même que celle d’aujourd’hui ? Du stand-up aux personnages, Bing s’interroge avec empathie, bienveillance (ou presque) sur des vérités qui dérangent: Les enfants dansent-il vraiment bien à la fête de l’école? Peut-on sauver son couple après une sixième rupture ? Le féminisme est-il perçu comme un coup d’état pour certains hommes ? Sommes-nous … non je ne peux pas tout dire … gardons un peu de suspense ! Avec un humour intelligemment maladroit, julien Bing a un objectif : rire avec tout le monde! Dans un monde où la nuance n’existe plus et où tout porte à polémique, conscient du danger, il s’amuse de l’image « instagrammable » dans laquelle nous sommes tous piégés…ou presque ! Attention, il prévient son public : s’il va trop loin avec lui-même, il s’insultera sur les réseaux sociaux, mettra fin à sa carrière, et s’il va vraiment trop trop loin, il s’attaquera en justice. Alors, si toi aussi, tu n’es pas parfait aux yeux de cette époque qui voudrait que tu le sois, viens le voir, je suis certain que tu lui ressembles … ou presque ! Julien Bing

LA NOUVELLE COMEDIE NICE 9 rue Cronstadt 6000

