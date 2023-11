Timothée Possonnet – Dans le Bocal LA NOUVELLE COMEDIE Catégories d’Évènement: 6000

Timothée Possonnet – Dans le Bocal LA NOUVELLE COMEDIE, 25 novembre 2023, NICE. Timothée Possonnet – Dans le Bocal LA NOUVELLE COMEDIE. Un spectacle à la date du 2023-11-25 à 21:00 (2023-11-25 au ). Tarif : 30.7 à 30.7 euros. Smartartech (PLATESV-R-2022-009717) présente : ce spectacle. À l'image de cette société zapping dans laquelle tout va très vite, Timothé Poissonnet vous surprend tout au long de son spectacle grâce à son style, unique en son genre : l'humour séquentiel.Il vous livre dans un tourbillon satirique effréné une multitude de tableaux aussi drôles qu'éveillés, et vous embarque instantanément dans un univers décapant, où l'absurde côtoie la réalité. Plongez pour un vrai moment de partage et de rire avec un artiste agité du Bocal.

