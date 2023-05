AZ Dans Exister LA NOUVELLE COMEDIE, 12 mai 2023, NICE.

AZ Dans Exister LA NOUVELLE COMEDIE. Un spectacle à la date du 2023-05-12 à 21:00 (2023-05-12 au ). Tarif : 33.0 à 33.0 euros.

AZ – Exister, ici et maintenant – Prolongations C’est sur les réseaux sociaux qu’AZ fidélise son premier public, rapidement fan de ses caricatures de chanteurs et rappeurs. De là, il franchit toutes les étapes qui l’ont amené à remplir des salles hilares, à Paris comme en province : le Jamel Comedy Club, puis les chroniques en sniper de l’actu chez Ruquier, mais aussi désormais la double casquette de réalisateur et comédien (son premier film, coréalisé avec Laurent Junca et dans lequel il joue eux côtés de Joey Starr et Alban Ivanov « Les gagnants », sortira en avril 2022). Alors, qu’est-ce qu’il a AZ, qui lui permet de tenir la scène de toute sa nonchalance consternée et avec pour seuls accessoires un micro et un tabouret ? Son premier matériau, c’est sa vie, qui ressemble furieusement à la vôtre, et c’est en l’incarnant avec un (grand) supplément d’âme qu’il réunit le public dans un même rire qui touche : l’enfance, les entretiens d’embauche, la télévision, les passages avec des potes au drive du MacDo, ces odieuses soirées où tu en es ou pas, le célibat… Mais aussi, et à, rebours complet de sa génération, AZ ne se prive pas d’élargir sa scène en interpellant l’époque sur l’actualité politique et en rhabillant pour l’hiver les activistes de tout poil. Personne n’est épargné, et le public qui se marre, entend très bien, en sous-texte, comme ça, tout en pudeur, les mélancolies d’un gamin d’ici. AZ Dans Exister

LA NOUVELLE COMEDIE NICE 9 rue Cronstadt 6000

33.0

EUR33.0.

