Sarcelles Salle André Malraux Sarcelles, Val-d'Oise Nice Jazz Orchestra Salle André Malraux Sarcelles Catégories d’évènement: Sarcelles

Val-d'Oise

Nice Jazz Orchestra Salle André Malraux, 15 janvier 2022, Sarcelles. Nice Jazz Orchestra

Salle André Malraux, le samedi 15 janvier 2022 à 20:30

Ses 18 musiciens, dirigés de main de maître par Pierre Bertrand, proposent une soirée jazz choral d’exception avec ces trois chanteurs de talent : Hugh Coltman, Marjorie Martinez et Walter Ricci.

Tarifs saison culturelle

Pierre Bertrand – fondateur du Paris Jazz Big Band – Christian Pachiaudi et Alain Asplanato, ont regroupé plusieurs des meilleurs solistes azuréens, pour former le Nice Jazz Orchestra Salle André Malraux Rue Taillepied – 95200 SARCELLES Village Sarcelles Val-d’Oise

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2022-01-15T20:30:00 2022-01-15T22:30:00

Détails Catégories d’évènement: Sarcelles, Val-d'Oise Autres Lieu Salle André Malraux Adresse Rue Taillepied - 95200 SARCELLES Village Ville Sarcelles lieuville Salle André Malraux Sarcelles