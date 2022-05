Nice Europe Day Nice Nice Catégories d’évènement: Alpes-Maritimes

Nice

Nice Europe Day Nice, 14 mai 2022, Nice. Nice Europe Day Nice

2022-05-14 – 2022-05-14

Nice Alpes-Maritimes Parmi la soixantaine d’actions mises en œuvre pour fêter la présidence française du Conseil de l’Union Européenne, le Nice Europe Day est un moment fort de la programmation niçoise. +33 3906 Nice

dernière mise à jour : 2022-04-28 par

Détails Catégories d’évènement: Alpes-Maritimes, Nice Autres Lieu Nice Adresse Ville Nice lieuville Nice Departement Alpes-Maritimes

Nice Nice Alpes-Maritimes https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/nice/

Nice Europe Day Nice 2022-05-14 was last modified: by Nice Europe Day Nice Nice 14 mai 2022 Alpes-Maritimes Nice

Nice Alpes-Maritimes