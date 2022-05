« Orgue et Percussions » Rock on the Organ Eglise Saint-Paul de Pessicart Nice Catégories d’évènement: Alpes-Maritimes

« Orgue et Percussions » Rock on the Organ Eglise Saint-Paul de Pessicart, 17 novembre 2019 15:30, Nice. Dimanche 17 novembre 2019, 15h30 Sur place entrée libre, panier à la sortie 28, avenue de Pessicart – 06100 Nice Dimanche 17 Novembre à 15h30 « Orgue et Percussions » Rock on the Organ L’association ACCRORGUE vous propose son 12° concert de l’année 2019 en l’église Saint-Paul 28, avenue de Pessicart – 06100 Nice Dimanche 17 Novembre à 15h30 « Orgue et Percussions » Rock on the Organ Yves Rechsteiner, Orgues Henri-Charles Caget, Percussions Au programme ELP(Emerson, Lake, Palmer), Mike Oldfield, Franck Zappa accrorgue@hotmail.fr Renseignements au 06 31 81 98 81 Nous espérons que vous continuerez à nous suivre et venir nombreux à nos concerts ! Merci. Eglise Saint-Paul de Pessicart 28 avenue Pessicart – 06100 Nice 06100 Nice Mantega Alpes-Maritimes dimanche 17 novembre 2019 – 15h30 à 16h00

