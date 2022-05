Concert Orgues et chant “de Bach à Offenbach” Eglise Saint-Paul de Pessicart Nice Catégories d’évènement: Alpes-Maritimes

Concert Orgues et chant “de Bach à Offenbach” Eglise Saint-Paul de Pessicart, 29 septembre 2019 15:00, Nice. Dimanche 29 septembre 2019, 15h00, 16h00 Sur place entrée libre – libre participation 06 31 81 98 81 Eglise Saint-Paul de Pessicart – 28, avenue Pessicart – 06100 Nice Dimanche 29 Septembre à 15h30 Concert Orgues et chant “de Bach à Offenbach” L’association ACCRORGUE vous propose son 10° concert de l’année 2019 en l’Eglise Saint-Paul de Pessicart – 28, avenue Pessicart – 06100 Nice Dimanche 29 Septembre à 15h30 Concert Orgues et chant “de Bach à Offenbach” Thomas Kientz, Orgue Magdalena Lukovic, Soprano Jean Noël Teyssier, Ténor Au programme : Œuvres de Bach, Mozart, Mendelssohn, Saint-Saëns, Lehár, Lefébure-Wély, Widor, Offenbach . accrorgue@hotmail.fr Renseignements au 06 31 81 98 81 entrée libre – libre participation https://www.facebook.com/accrorgue/ Eglise Saint-Paul de Pessicart 28 avenue Pessicart – 06100 Nice 06100 Nice Mantega Alpes-Maritimes dimanche 29 septembre 2019 – 15h00 à 16h00

