CONCERT DE NOEL Orgue et deux trompettes Eglise Saint-Paul de Pessicart Nice Catégories d’évènement: Alpes-Maritimes

Nice

CONCERT DE NOEL Orgue et deux trompettes Eglise Saint-Paul de Pessicart, 8 décembre 2019 15:30, Nice. Dimanche 8 décembre 2019, 15h30 Sur place entrée libre – participation au panier accrorgue@hotmail.fr Dimanche 8 Décembre 2019 à 15h30 Eglise Saint Paul 28 avenue de Pessicart, 06100 Nice Concert “Orgues, 2 Trompettes et Chants” CONCERT DE NOEL Dimanche 8 Décembre 2019 à 15h30 Eglise Saint Paul 28 avenue de Pessicart, 06100 Nice Concert “Orgues, 2 Trompettes et Chants” CONCERT DE NOEL Hans-André Stamm, Orgues Martin Schröder et Flavius Petrescu, Trompettes Chorale de Saint Paul Catherine Hyvert, Orgue de chœur Au programme NÖËLS TRADITIONNELS DE FRANCE ET D’EUROPE www.accrorgue.fr accrorgue@hotmail.fr Contact 06 31 81 98 81 https://accrorgue.blog4ever.com/ https://www.facebook.com/accrorgue/ entrée libre – participation au panier Eglise Saint-Paul de Pessicart 28 avenue Pessicart – 06100 Nice 06100 Nice Mantega Alpes-Maritimes dimanche 8 décembre 2019 – 15h30 à 16h00

Détails Heure : 15:30 - 16:00 Catégories d’évènement: Alpes-Maritimes, Nice Autres Lieu Eglise Saint-Paul de Pessicart Adresse 28 avenue Pessicart - 06100 Nice Ville Nice lieuville Eglise Saint-Paul de Pessicart Nice Departement Alpes-Maritimes

Eglise Saint-Paul de Pessicart Nice Alpes-Maritimes https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/nice/

CONCERT DE NOEL Orgue et deux trompettes Eglise Saint-Paul de Pessicart 2019-12-08 was last modified: by CONCERT DE NOEL Orgue et deux trompettes Eglise Saint-Paul de Pessicart Eglise Saint-Paul de Pessicart 8 décembre 2019 15:30 Eglise Saint-Paul de Pessicart Nice Nice

Nice Alpes-Maritimes