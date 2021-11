Nice eglise Saint Paul Alpes-Maritimes, Nice Concert de Noel eglise Saint Paul Nice Catégories d’évènement: Alpes-Maritimes

Nice

Concert de Noel eglise Saint Paul, 12 décembre 2021 15:30, Nice. Dimanche 12 décembre, 15h30 Sur place participation libre église Saint-Paul 28, avenue de Pessicart – 06100 Nice-Nord Dimanche 12 Décembre 2021 à 15h30 « Concert de Noël » Orgues et Chants traditionnels L’association ACCRORGUE

est heureuse de vous annoncer son prochain concert.

en l’église Saint-Paul

28, avenue de Pessicart – 06100 Nice-Nord Dimanche 12 Décembre 2021 à 15h30

« Concert de Noël »

Orgues et Chants traditionnels Pascal Marsault, Orgues

Organiste à l’église St Ignace à Paris et à l’église de Sanary

et professeur au CRR de Toulon Catherine Hyvert, Orgues

Professeure au CRD de Cannes,

Organiste à la paroisse St Nicolas de Cannes et à l’église St Paul de Nice Participation de la chorale de Saint Paul Au programme : Bach, Walther- Torelli, Boely, Franck, Guilmant, Dubois https://www.facebook.com/accrorgue Selon la législation en vigueur actuellement la présentation du Pass Sanitaire est obligatoire à l’entrée du concert. Merci de votre compréhension eglise Saint Paul 28 avenue Pessicart Nice 06100 Nice Mantega Alpes-Maritimes dimanche 12 décembre – 15h30 à 17h10

Détails Heure : 15:30 - 17:10 Catégories d’évènement: Alpes-Maritimes, Nice Autres Lieu eglise Saint Paul Adresse 28 avenue Pessicart Nice Ville Nice lieuville eglise Saint Paul Nice