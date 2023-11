G.F.Haendel / A.Scarlatti – Concertos Grossos EGLISE SAINT MARTIN SAINT AUGUSTIN, 24 mai 2024, NICE.

G.F.Haendel / A.Scarlatti – Concertos Grossos EGLISE SAINT MARTIN SAINT AUGUSTIN. Un spectacle à la date du 2024-05-24 à 20:30 (2024-05-24 au ). Tarif : 19.0 à 19.0 euros.

ENSEMBLE BAROQUE DE NICE (2020002368 – 2020003588) présente ce concert. L’opus VI de Georg Friedrich Haendel, publié pour la première fois en 1739 à Londres, connut rapidement un grand succès auprès du public. Si l’inspiration de l’oeuvre de Corelli reste fortement présente dans ces concertos, la variété des styles musicaux présents dans cet opus est remarquable, incorporant des éléments tels que le lyrisme des airs d’opéra, les caractères des danses, ou encore la solennité des ouvertures à la française. Les concertos grossos d’Alessandro Scarlatti, furent aussi publiés pour la première fois à Londres, un an plus tard, et près de quinze ans après la mort du compositeur. L’Ensemble Baroque de Nice, spécialiste du genre, mettra en parallèle les concertos grossos de ces deux compositeurs pour un dernier concert de la saison en grand effectif. Programme G.F. Haendel – Concertos grossos opus VI n° 1, 3, 6 & 11 A. Scarlatti – Concertos grossos opus VI n° 1, 3 & 4 Ensemble Baroque de Nice Gilbert Bezzina Violon & Direction Bernadette Charbonnier, Federica Basilico, Ugo Gianotti, Laura Corolla, Violons Colin Heller, Alto Daniele Bovo, Violoncelle Roberto Massetti, Contrebasse Vera Eliott, Clavecin Sergio Basilico, ThéorbeInformations pratiques : Placement numéroté Tramway : Opéra – Vieille VilleGRATUIT POUR LES MOINS DE 12 ANS Gilbert Bezzina Gilbert Bezzina

Votre billet est ici

EGLISE SAINT MARTIN SAINT AUGUSTIN NICE Place Saint Augustin Alpes-Maritimes

19.0

EUR19.0.

Votre billet est ici