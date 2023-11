A.Vivaldi – Sonates pour violon EGLISE SAINT MARTIN SAINT AUGUSTIN, 15 mars 2024, NICE.

A.Vivaldi – Sonates pour violon EGLISE SAINT MARTIN SAINT AUGUSTIN. Un spectacle à la date du 2024-03-15 à 20:30 (2024-03-15 au ). Tarif : 19.0 à 19.0 euros.

ENSEMBLE BAROQUE DE NICE (2020002368 – 2020003588) présente ce concert. Tout comme Antonio Vivaldi, Antonio Bonporti était violoniste et prêtre de profession. Mais le parallèle entre ces deux compositeurs ne s’arrête pas là. Tous deux exercèrent en effet une influence particulièrement importante sur l’évolution musicale du XVIIe siècle, bien que celle de Bonporti soit longtemps restée dans l’ombre. Bach lui-même recopia ses remarquables Invenzioni pour violon et basse, en omettant toutefois de mentionner le nom de l’auteur. C’est ainsi que ces oeuvres entrèrent donc par erreur dans l’édition du Bach Gesellschaft, erreur compréhensible tant ces pièces annoncent le tour mélodique et la richesse harmonique du Cantor de Leipzig. Tomaso Albinoni, pour sa part, n’aurait certainement pas été si célèbre aujourd’hui sans l’« Adagio d’Albinoni », composé en hommage à ce dernier par un musicologue italien du XXe siècle, Remo Giazotto. L’Ensemble Baroque de Nice interprétera lors de ce concert des sonates de ces trois compositeurs, qui auront chacun, à leur manière, marqué de manière indélébile l’histoire du violon. Programme A. Vivaldi – Sonate opus I n° 8 – Sonate opus I n° 12 La Folia A. Bonporti – Invenzione opus X n° 8 T. Albinoni – Baletto opus III n° 3 – Sonate opus I n° 10 A. Caldara – opus II n° 12 Ensemble Baroque de Nice Gilbert Bezzina, Violon & Direction Laura Corolla, Violon Daniele Bovo, Violoncelle Mathilde Mugot, Clavecin Sergio Basilico, ThéorbeInformations pratiques : Placement numéroté Tramway : Opéra – Vieille VilleGRATUIT POUR LES MOINS DE 12 ANS Gilbert Bezzina Gilbert Bezzina

EGLISE SAINT MARTIN SAINT AUGUSTIN NICE Place Saint Augustin Alpes-Maritimes

