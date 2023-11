H.Purcell – Sonates Pour Violon Et Viole De Gambe EGLISE SAINT MARTIN SAINT AUGUSTIN, 16 février 2024, NICE.

H.Purcell – Sonates Pour Violon Et Viole De Gambe EGLISE SAINT MARTIN SAINT AUGUSTIN. Un spectacle à la date du 2024-02-16 à 20:30 (2024-02-16 au ). Tarif : 19.0 à 19.0 euros.

ENSEMBLE BAROQUE DE NICE (2020002368 – 2020003588) présente ce concert. Dietrich Buxtehude, assez peu joué aujourd’hui, était pourtant l’un des compositeurs les plus reconnus en son temps. J.S. Bach lui-même avait, à l’âge de vingt ans, parcouru quatre cents kilomètres à pied (aller) pour l’entendre jouer de l’orgue. C’est aussi le cas de Jean-Féry Rebel, qui fut remarqué pour ses dons dès huit ans par Lully, auquel il doit sa formation. Il fut recruté parmi les Vingt-quatre Violons du Roi et devint maître de musique à l’Académie royale de Musique, puis compositeur de la Chambre du roi en 1726, et enfin maître de musique de l’Académie française en 1742. La popularité d’Henri Purcell, en revanche, resta grande après sa mort, peut-être parce que généralement considéré comme le plus grand compositeur anglais de son époque. Véritable synthèse des goûts européens, sa musique s’inspire autant de celle de Lully que de celle des compositeurs allemands et italiens. C’est en effet dans la préface des sonates avec viole de gambe que sont introduits pour la première fois auprès des musiciens anglais les notations selon les termes italiens tels que largo, adagio, grave, presto, vivace et piano. L’Ensemble baroque de Nice invite pour ce concert le violiste André Lislevand, professeur au conservatoire de Nice et ancien élève, entre autres, de Jordi Savall. Programme H. Purcell – Sonates en trio n° 1, 3, 5, 7 & 9 J. Rosenmu?ller – Sonata seconda J.-F. Rebel – Tombeau de Monsieur Lully D. Buxtehude – Sonate opus II n° 7 Ensemble Baroque de Nice André Lislevand, Viole de gambe Gilbert Bezzina, Violon & Direction Laura Corolla, Violon Mathilde Mugot, Clavecin Sergio Basilico, ThéorbeInformations pratiques : Placement numéroté Tramway : Opéra – Vieille VilleGRATUIT POUR LES MOINS DE 12 ANS Gilbert Bezzina Gilbert Bezzina

Votre billet est ici

EGLISE SAINT MARTIN SAINT AUGUSTIN NICE Place Saint Augustin Alpes-Maritimes

19.0

EUR19.0.

