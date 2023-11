A.Campra – Les Femmes EGLISE SAINT MARTIN SAINT AUGUSTIN, 19 janvier 2024, NICE.

ENSEMBLE BAROQUE DE NICE (2020002368 – 2020003588) présente ce concert. On pourrait croire, à l’écoute des textes de la cantate Les Femmes, qu’André Campra n’aimait pas beaucoup ces dernières. Mais comment douter, en lisant sa savoureuse biographie que cela est bien loin d’être le cas, et que la déception amoureuse est probablement la source d’inspiration de cette œuvre ? La cantate Thétis de J.P. Rameau, quant à elle, met en scène la lutte entre Jupiter et Neptune pour la nymphe Thétis qui leur préférera finalement un simple mortel. Le désir amoureux contrarié touche donc aussi bien les humains que les dieux… Philippe Cantor, dont la voix et la présence sur scène sont bien connues du public de l’Ensemble Baroque de Nice, sera l’invité de ce concert, mêlant cantates profanes et motets sacrés. Programme A. Campra – Cantate Les Femmes – Motet Exuge domine F. Couperin – Motet Ad te levavi J.-P. Rameau – Cantate Thétis Ensemble Baroque de Nice Philippe Cantor, Baryton Gilbert Bezzina, Violon & Direction Laura Corolla, Violon Daniele Bovo, Violoncelle Mathilde Mugot, Clavecin Sergio Basilico, ThéorbeInformations pratiques : Placement numéroté Tramway : Opéra – Vieille VilleGRATUIT POUR LES MOINS DE 12 ANS

EGLISE SAINT MARTIN SAINT AUGUSTIN NICE Place Saint Augustin Alpes-Maritimes

