Concertos De Noël – Corelli, Manfredini, Hellendaal, Locatelli EGLISE SAINT MARTIN SAINT AUGUSTIN. Un spectacle à la date du 2023-12-15 à 20:30 (2023-12-15 au ). Tarif : 19.0 à 19.0 euros.

ENSEMBLE BAROQUE DE NICE (2020002368 – 2020003588) présente ce concert. De tous les concertos de Noël, caractérisés par la présence de pastorales imitant le bourdon de la traditionnelle cornemuse des bergers italiens, celui d’Archangelo Corelli Fatto per la notte di Natale est sans doute le plus connu. Publié en 1714, celui-ci avait déjà été interprété en 1690 pour son mécène et protecteur, le cardinal Pietro Ottoboni. Autour de cette oeuvre célèbre, l’Ensemble Baroque de Nice vous propose de découvrir ou de redécouvrir d’autres concertos de Noël à la postérité moins importante mais tout aussi remarquables, ceux des sires Pietro Locatelli, Pieter Hellendaal et Francesco Manfredini. Programme A. Corelli – Concerto grosso opus VI n° 8 P. Locatelli – Concerto grosso opus I n° 8 P. Hellendaal – Concerto grosso opus III n° 4 F. Manfredini – Concerto grosso opus III n° 12 F. Geminiani – La Folia (Corelli) Ensemble Baroque de Nice Gilbert Bezzina Violon & Direction Bernadette Charbonnier, Federica Basilico, Ugo Gianotti, Jaroslaw Adamus, Violons Colin Heller, Alto Daniele Bovo, Violoncelle Adrien Bruschini, Contrebasse Mathilde Mugot, Clavecin Sergio Basilico, ThéorbeInformations pratiques : Placement numéroté Tramway : Opéra – Vieille VilleGRATUIT POUR LES MOINS DE 12 ANS Gilbert Bezzina Gilbert Bezzina

EGLISE SAINT MARTIN SAINT AUGUSTIN NICE Place Saint Augustin Alpes-Maritimes

