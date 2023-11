G.B. Pergolèse – Salve Regina EGLISE SAINT MARTIN SAINT AUGUSTIN, 10 novembre 2023, NICE.

G.B. Pergolèse – Salve Regina EGLISE SAINT MARTIN SAINT AUGUSTIN. 2023-11-10 à 20:30. Tarif : 19.0 euros.

ENSEMBLE BAROQUE DE NICE (2020002368 – 2020003588) présente ce concert. L’être humain et ses passions sont résolument au centre des préoccupations des artiste baroques: la joie et la peine, l’humour et la gravité, l’exubérance et le recueillement n’y sont pas antithétiques mais représentent bien les deux faces de la même pièce. L’Ensemble Baroque de Nice a le plaisir d’inviter pour ce concert la soprano canadienne Heather Newhouse, qui interprétera successivement le Salve Regina de Pergolèse, oeuvre tragique composée peu de temps avant son décès à l’âge de 27 ans, et la cantate Trauer-Musik eines kunsterfahrenen Kanarien-Vogels de Telemann, pleurant avec humour, mais non sans sincérité, la disparition d’un canari. Autour d’oeuvres de Pergolèse et de Telemann, vous pourrez de plus découvrir la musique surprenante composée par l’empereur Léopold 1er. Programme G.B. Pergolèse – Salve Regina J.J. Fux – Ouverture en do majeur G.P. Telemann – Cantate Kanarien-Vogels – Cantate Ach Herr strafe mich nicht Ensemble Baroque de Nice Heather Newhouse, Soprano Gilbert Bezzina, Violon & Direction Myriam Mahnane, Violon Colin Heller, Alto Daniele Bovo, Violoncelle Mathilde Mugot, Clavecin Sergio Basilico, Théorbe Informations pratiques : Placement numéroté Tramway : Opéra – Vieille VilleGRATUIT POUR LES MOINS DE 12 ANS Gilbert Bezzina Gilbert Bezzina

EGLISE SAINT MARTIN SAINT AUGUSTIN NICE Place Saint Augustin Alpes-Maritimes

