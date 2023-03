Concert à Nice : Les 4 Saisons de Vivaldi, Adagio de Barber, Quatuor américain de Dvořák Eglise Saint François de Paule, Nice Nice Catégories d’Évènement: Alpes-Maritimes

Concert à Nice : Les 4 Saisons de Vivaldi, Adagio de Barber, Quatuor américain de Dvořák Eglise Saint François de Paule, Nice, 14 avril 2023 20:30, Nice. Un concert plein d’émotions avec les plus belles œuvres de musique classique & baroque Vendredi 14 avril, 20h30 1 Concert à Nice : Les 4 Saisons de Vivaldi, Adagio de Barber, Quatuor américain de Dvořák La musique fait du bien à votre âme ! Telle est la devise de l’Ensemble Musicâme France. Des musiciens doués se réunissent autour d’une passion commune celle du plaisir de jouer la musique classique en musique de chambre et de prendre des responsabilités de solistes. L’ensemble donne des concerts dans les plus beaux monuments : églises, basiliques et cathédrales de toutes les grandes villes de France: Paris, Lyon, Marseille, Toulouse, Nice, Strasbourg, Nantes, Montpellier, Bordeaux, Lille. Partout où ils se produisent, ils savent communiquer la joie et soulever l’enthousiasme des mélomanes ! Eglise Saint François de Paule, Nice 9 Rue Saint-François de Paule, 06300 Nice Vieux Nice Nice 06300 Alpes-Maritimes

