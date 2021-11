Nice Eglise Protestante Unie 06000 Nice Alpes-Maritimes, Nice Récital du pianiste Jean Dubé dimanche 21 novembre Eglise Protestante Unie de Nice à 17h00 Eglise Protestante Unie 06000 Nice Nice Catégories d’évènement: Alpes-Maritimes

Récital de piano par Jean Dubé
Dimanche 21 novembre, 17h00
Sur place
De 10 à 15 euros
04.93.98.62.77
Récital de piano par Jean Dubé à l'Eglise Protestante Unie de Nice (06000) le 22 novembre 2021 à 17H00

Lundi 22 novembre à 17h00

Eglise protestante de Nice 21 boulevard Victor Hugo 06000 Nice, entrée par la rue Maccarani

Tarif plein: 15 euros

Tarif réduit: 10 euros

Récital de piano par Jean Dubé, Concerts Spirituels à l'église Protestante Unie de Nice . 21 boulevard Victor Hugo . Entrée par la rue Maccarani. Tarif plein 15 euros , réduction 10 euros. telephone : 04 93 98 62 77.

Www.jeandubepiano.org

https://www.facebook.com/events/617068962781198/?ref=newsfeed Programme:

Brahms : 2 rhapsodies op.79

Saint-saens : Romance sans paroles

Souvenir d’Italie op.80

Elegie op.160

Thème varié op.90

Rhapsodie d’Auvergne ( arrangement par Saint-saens)

entracte

Liszt : Chapelle de Guillaume Tell

Au bord d’une source

Cloches de Genève

Réminiscences de Norma
Eglise Protestante Unie 06000 Nice
21 boulevard Victor Hugo 06000 Nice

