Requiem de Mozart Eglise du Voeu, 15 mars 2020 16:00, Nice. Dimanche 15 mars 2020, 16h00, 16h30, 17h00 Sur place Billet 15€ REQUIEM DE MOZART Dimanche 15 Mars à 16h Eglise du Voeu à Nice Quai Saint Jean Baptiste 2 orchestres – 2 grands ensembles vocaux 50 musiciens – 4 solistes – 120 chanteurs se réunissent pour vous proposer le REQUIEM DE MOZART Dimanche 15 Mars à 16h Eglise du Voeu à Nice 2 rue Alfred Mortier Quai Saint Jean Baptiste L’Ensemble Polyphonique de Nice Direction Mathieu Peyrégne L’Ensemble Vocal Harmonia Direction Jean Claude Latil Solistes : Vanessa Fouillet Pauline Descamps Triquet Benoît Gunalons Jean Christophe Brun Prix 15€ Tarif réduit 12€ (moins de 18 ans, étudiant, UNIA, Cesan) Gratuit moins de 12 ans http://www.polyphonice.fr/ https://www.facebook.com/Polyphonice/ polyphonice06@gmail.com Eglise du Voeu 2 rue Alfred Mortier 06000 Nice Carabacel Alpes-Maritimes dimanche 15 mars 2020 – 16h00 à 16h30

