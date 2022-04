Séjour-french -riviera Nice CLAJ JEUNESSE CAMPING – 26, avenue Scudéri – 06100 NICE Nice Catégories d’évènement: Alpes-Maritimes

Nice

Séjour-french -riviera Nice CLAJ JEUNESSE CAMPING – 26, avenue Scudéri – 06100 NICE, 9 juillet 2022 08:00, Nice. 9 et 16 juillet Sur place inscription sur notre site internet http://sejour-vacances.fr/ dans le cadre de l’opération “colonies apprenantes” par le Ministère de l’Éducation Nationale. Tu exploreras les alentours du centre, les concerts d’été les soirées à la plages tu participeras à des randonnées, des baignades, des grands jeux à épreuves culturelles, artistiques et sportives .sans oublier nos merveilleuses veillées tous les soirs …Voici toutes les activités qui t’attendent : • Piscine à volonté sur le centre

• visite du vieux Nice et du centre ville

• Journée à Aqualand, parc aquatique Fréjus

• Après-midi sur les plages de la cote d’azur

• 1 séance paddle avec 1 moniteur

1 séance baptême de plonger avec 1 moniteur

• Sortie randonnée sur le littoral entre Eze et Beaulieu et baignade sur la plage (1 journée)

Sortie Marchée nocturne de la cote d'azur CLAJ JEUNESSE CAMPING – 26, avenue Scudéri – 06100 NICE 26, avenue Scudéri – 06100 NICE 06106 Nice Rimiez Alpes-Maritimes samedi 9 juillet – 08h00 à 08h30
samedi 16 juillet – 08h00 à 08h30

samedi 16 juillet – 08h00 à 08h30 sejour-vacances

