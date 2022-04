french riviera Plages, piscine ET Multi- activité CLAJ JEUNESSE CAMPING – 26, avenue Scudéri – 06100 NICE Nice

french riviera Plages, piscine ET Multi- activité CLAJ JEUNESSE CAMPING – 26, avenue Scudéri – 06100 NICE, 15 août 2022 08:30, Nice. 15 et 22 août Sur place Inscription sur notre site internet http://sejour-vacances.fr/ dans le cadre de l’opération “colonies apprenantes” par le Ministère de l’Éducation Nationale. Voici toutes les activités qui t’attendent : • Piscine à volonté sur le centre

• visite du vieux Nice et du centre ville

• Journée à Aqualand, parc aquatique Fréjus

• Après-midi sur les plages de la cote d’azur

• 1 séance paddle avec 1 moniteur

1 séance baptême de plonger avec 1 moniteur

• Sortie randonnée sur le littoral entre Eze et Beaulieu et baignade sur la plage (1 journée)

lundi 22 août – 08h30 à 09h00 sejour-vacances

Détails Heure : 08:30 - 09:00 Age minimum 12 Age maximum 17

