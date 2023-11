Voces & Concert De Noël CATHEDRALE SAINTE REPARATE, 29 novembre 2023, NICE.

Voces & Concert De Noël CATHEDRALE SAINTE REPARATE. Un spectacle à la date du 2023-11-29 à 20:00 (2023-11-29 au ). Tarif : 25.0 à 35.0 euros.

LES MOMENTS MUSICAUX A.M présente ce concert VOCES8 Andrea Haines, Molly Noon, sopranos Katherine Jeffries-Harris, Barnaby Smith, altos Blake Morgan, Euan Williamson, tenors Christopher Moore, Jonathan Pacey, basses Barnaby Smith, direction musicale Présentation VOCES8, lauréat de nombreux prix internationaux, est l’un des principaux ensembles vocaux britanniques, et propose un répertoire allant des polyphonies anciennes jusqu’au jazz en passant par des arrangements populaires. VOCES8 captive son public à travers l’Europe par des concerts sensationnels, un chant raffiné aux multiples sonorités. Au cours des dernières saisons l’ensemble s’est produit au Wigmore Hall, au Royal Festival Hall, au Tokyo Opera City, au Théâtre Mariinsky de St Pétersbourg, à l’opéra de Tel-Aviv, au National Concert Hall de Taipei, à la Cité de la Musique à Paris, au National Center for the Performing Arts de Beijing, au Shanghai Concert Hall, à la Konzerthaus de Vienne, le Bridgewater Hall de Manchester, le Royal Albert Hall et le Barbican à Londres. VOCES8 part régulièrement en tournée aux États-Unis et en Asie, sans oublier leur présence à La Folle Journée de Nantes, à laquelle ils participent très régulièrement ou encore leur retour au Palais des Beaux-Arts de Bruxelles. Spécialisé dans la musique chorale classique, le groupe a aussi élargi son répertoire qui va des polyphonies de la Renaissance au Jazz et aux arrangements Pop. GRATUIT POUR LES ENFANTS DE MOINS DE 12 ANS.Catégorie 1 : Face scèneCatégorie 2 : ArrièreCatégorie 3 : Transept

Votre billet est ici

CATHEDRALE SAINTE REPARATE NICE Place Rossetti Alpes-Maritimes

25.0

EUR25.0.

Votre billet est ici