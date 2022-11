RENCONTRE ACCÈS LIBRE bibliothèque Raoul Mille Nice Catégories d’évènement: Alpes-Maritimes

RENCONTRE ACCÈS LIBRE bibliothèque Raoul Mille, 10 décembre 2022 10:00, Nice. Samedi 10 décembre, 10h00 Sur place Entrée libre 04 97 13 54 29

Rencontre pour connaitre le système GNU/Linux à la bibliothèque Raoul Mille RENCONTRE ACCÈS LIBRE à la Bibliothèque Raoul Mille L’occasion de découvrir, tester et installer sur son ordinateur personnel le système GNU/Linux. Temps d’échanges et partages. Les initiés peuvent aider les débutants. En savoir plus bibliothèque Raoul Mille 33 avenue Malausséna 06100 Nice 06000 Nice Vernier Alpes-Maritimes samedi 10 décembre – 10h00 à 13h30

