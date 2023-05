JFCI 2023 – Journées Francophones de Cardiologie Interventionnelle 13 Promenade des Anglais, 12 octobre 2023, Nice.

La réunion Francophone de Cardiologie Interventionnelle, qui aura 25 ans cette année, fait peau neuve pour son édition 2023.

Après un long ancrage parisien, il se délocalisera chaque année, en faisant une première escale à Nice, les 12 et 13 octobre 2023..

13 Promenade des Anglais BP1655

Nice 06000 Alpes-Maritimes Provence-Alpes-Côte d’Azur



The Francophone Congress of Interventional Cardiology, which will be 25 years old this year, is getting a new look for its 2023 edition.

After a long period in Paris, it will move to another location each year, making its first stop in Nice on 12 and 13 October 2023.

La Reunión Francófona de Cardiología Intervencionista, que este año cumplirá 25 años, se renueva para su edición de 2023.

Tras un largo periodo en París, se trasladará a otro lugar cada año, haciendo su primera parada en Niza los días 12 y 13 de octubre de 2023.

Die Frankophone Tagung für interventionelle Kardiologie, die dieses Jahr 25 Jahre alt wird, bekommt für ihre Ausgabe 2023 ein neues Gesicht.

Nach einer langen Verankerung in Paris wird es jedes Jahr an einen anderen Ort verlegt, wobei es am 12. und 13. Oktober 2023 einen ersten Zwischenstopp in Nizza einlegen wird.

