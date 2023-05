SOA 2023 29 boulevard Franck Pilatte, 18 septembre 2023, Nice.

La conférence SoA réunit chaque année depuis 2000 des scientifiques seniors et juniors travaillant dans le domaine multidisciplinaire de l’aphasie et du cerveau et du langage et traitant des fonctions normales et altérées du langage..

2023-09-18 à ; fin : 2023-09-21 . .

29 boulevard Franck Pilatte Hôtel-Restaurant Le Saint-Paul

Nice 06300 Alpes-Maritimes Provence-Alpes-Côte d’Azur



The SoA conference brings together every year since 2000 senior and junior scientists working in the multidisciplinary field of aphasia and of brain and language and dealing with normal and impaired language functions.

Desde el año 2000, la conferencia SoA reúne a científicos senior y junior que trabajan en el campo multidisciplinar de la afasia y el cerebro y el lenguaje, ocupándose de las funciones lingüísticas normales y alteradas.

Die SoA-Konferenz bringt seit 2000 jedes Jahr ältere und jüngere Wissenschaftler zusammen, die auf dem multidisziplinären Gebiet der Aphasie, des Gehirns und der Sprache arbeiten und sich mit normalen und beeinträchtigten Sprachfunktionen befassen.

Mise à jour le 2023-05-09 par Office de Tourisme Métropolitain Nice Côte d’Azur