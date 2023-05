Congrès Refractiv’News 2023 12 avenue Félix Faure Catégories d’évènement: Alpes-Maritimes

Nice

Congrès Refractiv’News 2023 12 avenue Félix Faure, 30 juin 2023, Nice. 27ème édition de ce congrès traitant de Pathologie cornéenne, Chirurgie réfractive cornéenne, Chirurgie de la cataracte et implants, Chirurgie de la presbytie, complication du lasik, cristallin, lentilles, esthétique, Juridique, administratif….

2023-06-30 à ; fin : 2023-07-01

12 avenue Félix Faure Hôtel Aston La Scala

Nice 06000 Alpes-Maritimes Provence-Alpes-Côte d’Azur



27e edition of this convention dealing with Corneal Pathology, Corneal Refractive Surgery, Cataract and Implant Surgery, Presbyopia Surgery, Lasik Complication, Lens, Aesthetic, 27ª edición de este congreso que aborda patología corneal, cirugía refractiva corneal, cirugía e implantes de cataratas, cirugía de la presbicia, complicaciones del lasik, cristalino, lentes, estética, legal, administrativa? ausgabe dieses Kongresses, der sich mit Hornhautpathologie, refraktiver Hornhautchirurgie, Kataraktchirurgie und Implantaten, Presbyopie-Chirurgie, Lasik-Komplikationen, Linsen, Linsen, Ästhetik, Recht, Verwaltung usw. befasst Mise à jour le 2023-05-09 par Office de Tourisme Métropolitain Nice Côte d’Azur

