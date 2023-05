Exposition « On est tous fous » de Ben Avenue de Fabron – Château Sainte-Hélène, 5 mai 2023, .

Le musée International d’Art Naïf Anatole Jakovsky accueille pendant toute une année une exposition événement de Ben, l’un des artistes majeurs du XXe siècle connu pour ses actions et ses peintures..

2023-05-05 à ; fin : 2023-05-06 . .

Avenue de Fabron – Château Sainte-Hélène Musée International d’Art Naïf Anatole Jakovsky

Nice 06000 Alpes-Maritimes Provence-Alpes-Côte d’Azur



The Musée International d’Art Naïf Anatole Jakovsky is hosting a year-long exhibition by Ben, one of the major artists of the 20th century known for his actions and paintings.

El Museo Internacional de Arte Naif Anatole Jakovsky acoge durante un año una exposición de Ben, uno de los principales artistas del siglo XX, conocido por sus acciones y pinturas.

Das Musée International d’Art Naïf Anatole Jakovsky beherbergt ein ganzes Jahr lang eine Eventausstellung von Ben, einem der wichtigsten Künstler des 20. Jahrhunderts, der für seine Aktionen und Gemälde bekannt ist.

