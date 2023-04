La reine de Saba 31 rue Louis de Coppet, 15 avril 2023, Nice.

Dans le cadre de la 7e édition des Toiles Magiques.

Conte musical – Spectacle théâtral et musical dans la tradition des contes des mille et une nuits..

2023-04-15 à 15:00:00

31 rue Louis de Coppet Espace Magnan

Nice 06000 Alpes-Maritimes Provence-Alpes-Côte d’Azur



As part of the 7th edition of Les Toiles Magiques.

Musical tale – Theatrical and musical show in the tradition of the tales of the thousand and one nights.

En el marco de la 7ª edición de Les Toiles Magiques.

Cuento musical – Espectáculo teatral y musical en la tradición de los cuentos de las mil y una noches.

Im Rahmen der 7. Ausgabe von Les Toiles Magiques.

Conte musical – Theater- und Musikspektakel in der Tradition der Märchen aus 1001 Nacht.

