Jobs In Côte d’Azur 060000, 4 mai 2023 09:00, Nice.

Vous êtes à la recherche d’un emploi, d’une formation, d’un stage ou d’une alternance ?

L’opération de recrutement Jobs In débarque dans la région Côte d’Azur !

Jobs In Côte d’Azur est l’opération de recrutement incontournable qui vous permet de trouver un job, un stage, une alternance ou une formation à Antibes, Cannes, Marseille, Nice et Toulon et leur périphérie !

Mais c’est quoi au juste une opération Jobs In ?

Jobs In est une plateforme de recrutement hybride ! Nous vous embarquons dans une opération de recrutement inédite entièrement faite pour accélérer votre carrière. Gratuite et accessible à tous, la plateforme Jobs In vous permet de booster votre parcours professionnel, quel que soit votre niveau d’étude et d’expérience.

La plateforme est simple d’utilisation et intuitive.

Inscrivez-vous dès à présent et téléchargez votre CV dans votre espace candidat, les recruteurs qui participent ont accès à la CVthèque et comme on dit par ici, ça pourrait bien matcher entre vous !

A partir du 20 avril, découvrez les offres d’emploi des entreprises participantes et programmer des entretiens pour le jour J sur l’agenda connecté des recruteurs.

Le 4 mai, connectez-vous, échangez et rencontrez les recruteurs présents juste pour l’occasion. N’hésitez pas, ils sont là pour vous rencontrer !

Et en plus, participez à des conférences métiers et à des ateliers animées par nos partenaires et les recruteurs.

Tous les secteurs d’activités sont représentés ainsi que tous les types de contrats (CDI, CDD, Alternance, Stage…).

En attendant le jour J, retrouvez dans notre section blog de nombreux Tips et astuces pour optimiser son profil candidat !

Besoin de plus d’informations ? Contactez-nous par mail ou par téléphone, on vous explique tout !

À bientôt sur Jobs In Côte d’Azur !

