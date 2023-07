Stage de chant Nibelle Nibelle Catégorie d’Évènement: Nibelle Stage de chant Nibelle Nibelle, 24 juillet 2023, Nibelle. Stage de chant 24 – 30 juillet Nibelle L’ association chant plein vent – musicavoz organise son traditionnel stage de chant. Cette année, le thème est au fil de l’eau. L’ artiste lyrique et pédagogue Catherine Boni ainsi que la pianiste accompagnatrice Frédérique Phalipaud Koebel seront là. Nibelle 36 Rue Saint-Sauveur, Nibelle Nibelle [{« type »: « phone », « value »: « 02 38 32 20 26 »}, {« type »: « email », « value »: « musicavoz@yahoo.fr »}] Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2023-07-24T10:00:00+02:00 – 2023-07-24T12:30:00+02:00

2023-07-30T14:00:00+02:00 – 2023-07-30T18:00:00+02:00 FMACEN045V50ALXK Association chant plein vent – musicavoz Détails Catégorie d’Évènement: Nibelle Autres Lieu Nibelle Adresse 36 Rue Saint-Sauveur, Nibelle Ville Nibelle Lieu Ville Nibelle Nibelle

