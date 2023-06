Fête de la musique à Nibelle Nibelle Nibelle, 21 juin 2023, Nibelle.

L’ association Nibelle Loisirs Rencontres organise la fête de la musique. Au programme : de la chorale avec Les voix de Nibelle, de l’harmonie avec L’écho de la Rimarde et Rock’n roll années 60 avec Docteur John et ses guépards. Buvette et restauration sur place.

Nibelle 36 Rue Saint-Sauveur, Nibelle Nibelle [{« type »: « phone », « value »: « 02 38 32 20 69 »}, {« type »: « email », « value »: « contact@nibelleloisirsrencontres.fr »}]

2023-06-21T18:30:00+02:00 – 2023-06-21T23:30:00+02:00

©Association Nibelle Loisirs Rencontres